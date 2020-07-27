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التعليم العالي: الجامعات الخاصة ستراعي تداعيات أزمة كورونا على الطلاب

كتب:

شريف سليمان
07:15 م | الإثنين 27 يوليو 2020
الدكتور حسام عبدالغفار

الدكتور حسام عبدالغفار

قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وأمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، إن اجتماع المجلس الأعلى للجامعات اليوم الاثنين، تطرق إلى مجموعة من الموضوعات المهمة، وعلى رأسها توجيه الشكر من الوزير الدكتور خالد عبدالغفار لرؤساء الجامعات الخاصة على المجهود الذي جرى بُذل في إجراء الامتحانات وخروجها بشكل مشرف.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم عبر شاشة "dmc"، أن كل القرارات التي أُتخذت الفترة الماضية مبنية على دراسات علمية موثقة نتج عنها إجراء الامتحانات بشكل مشرف.

وتابع، أن الاجتماع تطرق إلى الجوانب الخاصة ببدء الدراسة، والآليات التي ستستخدمها الجامعات في عملية التعليم، ونسبة الحضور في المدرجات، والجزء الخاص بالتعليم عن بعد، واستخدام الرقمنة والتحول الرقمي.

وشدد، على أن الجامعات الخاصة ستراعي البعد الاجتماعي والاقتصادي بسبب أزمة فيروس كورونا، حيث تعاني مصر والعالم من توقف أنشطة اقتصادية كثيرة وتوقف مداخيل لكثير من المواطنين.

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