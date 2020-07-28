"ليه لازم أشارك؟".. 5 أسئلة تشغل ناخبي مجلس الشيوخ قبل بداية الاقتراع

من المقرر أنَّ تجرى انتخابات مجلس الشيوخ داخل مصر يومي الثلاثاء والأربعاء 11 و12 أغسطس المقبل، فيما تجرى خارج مصر يومي الأحد والاثنين 9 و10 أغسطس، من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء حسب توقيت كل دولة داخل مقار السفارات والقنصليات المصرية بالخارج، في ضوء ما يجتاح دول العالم من تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19".

إجراءات عديدة فرضها انتشار وباء كورونا الفتاك، على ملامح انتخابات مجلس الشيوخ، أعلن عنها المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ونائب رئيس محكمة النقض، وأقرتها الدولة من أجل سير الانتخابات بشكل آمن، فيما درات بعض الأسئلة بين المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حول الانتخابات.

"الوطن" رصدت أبرز أسئلة المواطنين على السوشيال ميديا، ليجيب عليها رامي محسن مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية.

- لماذا يجب أن أشارك في انتخابات مجلس الشيوخ؟

يقول رامي محسن إن المشاركة في التصويت والعملية الانتخابية هي حق دستوري للمصريين داخل وخارج الدولة فهم يستطيعون من خلاله انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ المصري الذي يأتي تشكيله خاصة في هذه المرحلة المهمة للبلد، لكونه معاونا لمجلس النواب، ومجالا لتبادل وجهات النظر بين المتخصيين وأهل الخبرة والعلم، ما يساعد في عملية التشريع.

كيفية التسجيل لتغيير لجنة انتخابية لمكان خارج الدولة؟

ويوضح "محسن" أنه يمكن التسجيل من خلال رابط "طلب التصويت بالخارج"، أسفل قائمة "المصريون بالخارج"، وذلك على الموقع الرسمي الهيئة الوطنية للانتخابات، وسيظل متاح حتى موعد الانتخابات.

ما هو الحل في حالة وجود شخص لم يستخرج من قبل بطاقة رقم قومي؟

وفي تلك النقطة يوضح أستاذ الاستشارات البرلمانية، أنه لن يحق لأي فرد المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ داخل مصر أو خارجها، سوى من يحمل بطاقة رقم قومي فقط.

ماذا يفعل من فقد جواز سفره المصري؟

يمكن لمن فقد جواز سفره المصري، أن يستخدم بيانات بطاقة الرقم القومي التي تم استخراجها من قبل علمًا بأن إدخال بيانات جواز السفر المطلوبة في طلب تسجيل التصويت بالخارج اختيارية وليست إجبارية، بحسب "محسن".

لمن ولد خارج مصر، ماذا يضع في خانة "محل الميلاد"؟

وتابع، أنه بالنسبة لمن ولد خارج حدود مصر، ولديه أزمة في ماذا يكتب في خانة الميلاد، فببساطة يوجد خانة محل الميلاد "خارج مصر" في نهاية القائمة الخاصة بالبيانات، يمكنه وضع اسم الدولة التي ولد فيها به.