مرشح "الوفد" ببورسعيد: نرفض رفع إيجارات المحلات القديمة

أعلن أحمد عزام، مرشح حزب الوفد على المقعد الفردي بمجلس الشيوخ في بورسعيد، رفضه الزيادة التي قررتها أجهزة الأحياء على محلات مساكن "اللوكس" وحي الكويت والحرفيين.

وأضاف أن زيادة قيمة حق الانتفاع غير قانوني ومخالف للتعاقد ما بين أصحاب المحلات وأجهزة الأحياء، مشيرا إلى أنه في حالة إصرار هذه الأجهزة على تحصيل الزيادة بالمخالفة وعدم النظر للالتماسات المقدمة سوف يتخذ الإجراءات القانونية ضدها، خاصة أن قيادات المحافظة لم ترع الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد في ظل أزمة كورونا وغلق المحلات مراعاة للإجراءات الوقائية والاحترازية المقررة على حد تعبيره.