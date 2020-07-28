القباج: تخصيص 150 مليون جنيه من تحيا مصر والأوقاف لرعاية المعاقين

أكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أن قضية ذوي الإعاقة تشغل بال الشعب المصري بالكامل، حتى من قبل صدور قانون ذوي الإعاقة.

وقالت "القباج" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام إبراهيم، في برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "cbc"، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، انحاز لقضايا تمكين وتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل كامل، لافتة إلى أن الرئيس وجه بإطلاق صندوقين أحدهما باسم "عطاء" الخيري، تحت مظلة بنك ناصر الاجتماعي والصندوق الآخر سيتم مناقشته في مجلس النواب خلال الأسبوعين القادمين، مشيرة أنه سيكون صندوقا قوميا للمعاقين لتوفير موارد للأشخاص ذوي الإعاقة.

وأوضحت الوزيرة أن القانون الجديد شمل التزامات كثيرة من الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص تجاه ذوي الإعاقة في المجالات المختلفة.

وأشارت أن الرئيس وجه بوضع 100 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر و50 مليون جنيه من وزارة الأوقاف للعمل على أكثر من محور يخص المعاقين منها العمل على توفير الأطراف الصناعية وإتاحة المباني ومحطات المترو وتشغيل ذوي الإعاقة وإتاحة فرص عمل لهم ودعم الطلاب في الجامعات والمدارس وتشجيعهم على التعليم والدمج.