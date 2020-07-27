"التضامن" تكشف خطة محو الأمية خلال مبادرة "حياة كريمة"

قال الدكتور خالد عبدالفتاح مستشار وزارة التضامن لمشروع حياة كريمة، إنّ الخطة الموضوعة لمبادرة "حياة كريمة" بلا أمية كان يتم العمل عليها من قبل وزارة التضامن منذ عام 2016 على الأسر المستفيدة من تكافل وكرامة من خلال مبادرة "لا أمية مع تكافل"، لافتا إلى أننا أخذنا نفس الفكرة ويتم عمل تركيز أكثر لها على قرى "حياة كريمة" وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار وتم تسميتها "حياة كريمة بلا أمية".

وأضاف عبدالفتاح، خلال حواره مع الإعلامية آية جمال الدين، في برنامج "8 الصبح"، المذاع على فضائية Dmc، أنّ التنسيق مع الهيئة يتم من خلال عقد امتحان فوري "أي شخص لديه استعداد بأن يخوض امتحان محو لأمية لكي يحصل على شهادة"، التي من شأنها أن تمكنه بقدر ما أن يستخرج رخصة، يلتحق بعمل، يقدم على أي خدمة، ومن ليس لديهم الاستعداد لخوض الامتحان يتم فتح فصول لمحو الأمية بالتنسيق مع شباب من أسر تكافل وكرامة داخل هذه القرى ولديهم استعداد لفتح الفصول أو حتى من خارج أسر تكافل وكرامة شباب القرية ونوفر له فرصة عمل، مساهمة اجتماعية في مواجهة ظاهرة هو يرغب أن تتخلص القرية التابع لها منها.

وتابع، أن الوزارة من شأنها أن تعد قوائم المستفيدين وتجمعهم وعمل قوائم بيانات وتوفرها للهيئة التي تعمل على توفير كل المعدات والأدوات المطلوبة، مشيرا إلى أن القرى الأكثر أمية هي محافظات الوجه القبلي، وأننا نستهدف قرى حياة كريمة لتحسين مؤشرات التعليم "الوزارة بها برنامج قومي للطفولة المبكرة فيتم التنسيق بينه وبين المبادرة وعمل تركيز لأنشطة البرنامج بتوفير حضانات للطفولة المبكرة من سن صفر وحتى 4 سنوات داخل قرى حياة كريمة".

واستكمل، أننا نعمل على مواجهة للأمية بالتعاون مع وزارة التنمية والتخطيط والجمعيات لأهلية ويتم صيانة مدارس، إنشاء مدارس جديدة، أو فصول جديدة داخل مدارس قائمة لزيادة الطاقة الاستيعابية لها.