إغلاق مركز للصحة النفسية وعلاج الإدمان في الدقهلية

قرر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، إغلاق مركز "مكاني" للصحة النفسية وعلاج الإدمان بقرية "كفر البرامون" التابعة لمركز المنصورة، لعدم وجود ترخيص لممارسة النشاط ومخالفة القانون.

جاء قرار المحافظ بناء على التقرير المعروض من الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، والذي يبين إدارة المركز المذكور بدون ترخيص وبالمخالفة لأحكام القانون الخاص بالمنشآت الطبية.

وقال المحافظ، في بيان صحفي، إن المنشآت الطبية المخالفة تمثل خطورة على صحة المواطنين وتؤثر سلبا على مستوى الرعاية الصحية المقدمة لهم، وشدد على عدم السماح للمنشآت الطبية والصحية بالعمل إلا بعد استيفاء كافة الاشتراطات التي حددها القانون لضمان جودة الخدمة الطبية التي تقدمها .

وأكد على أهمية استمرار الحملات التي تقوم بها إدارتي العلاج الحر والتفتيش الصيدلي ومختلف الإدارات، للتأكد من التزام المنشآت الطبية على مستوى المحافظة بالاشتراطات التي حددها القانون.