الطب النفسي يحلل شخصية المتحرش: ورم مفاجئ في المخ قد يكون السبب

بعد أن هزت قضية الطالب المتحرش، الرأي العام المصري، وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بها، لما فيها من أحداث متعددة ووقائع يرفضها المجتمع، الجاني فيها شخص واحد والمجني عليهم كثيرون، وذلك بعد أن اتهمت بعض الفتيات شخصا، بتعديه عليهم بالقول والفعل، وإكراههن على ممارسات منافية للآداب بالتهديد والإكراه.

الطب النفسي كان له رأي في هذه القضية من خلال الحديث عن ضرورة إجراء أشعة رنين مغناطيسي على مخ المتحرش، للتأكد من عدم وجود أورام من شأنها أن تؤثر على سلامة قواه العقلية.

في هذا الشأن يقول الدكتور جمال فرويز استشاري الطب النفسي، أن حالات التحرش بشكل عام إما أن تكون ناتجة عن اضطراب سلوكي أو سبب عضوي، وفي حالة الشاب المتهم بتلك الجرائم المتعددة لابد من ضرورة عمل أشعة رنين مغناطيسي: "سمعنا طرف واحد، فاضل رأي الولد نفسه، هل ده حدث فعلا، وبهذه الصورة ولا لا".

وأشار إلى أنه في حال عرضه على مجلس طبي لابد من التأكد من عدم وجود إصابات عضوية يمكن لها أن تؤثر على سلوكه: "فيه إصابات عضوية ممكن تعمل ورم صغير ملوش أي تأثير ملحوظ سوى على الغدة النخامية، ما يجعلها في حالة نشاط عالية ما يؤثر بدوره على البروستاتا وده بيزود الرغبة"، مؤكدا أن هناك جزء في المخ يسمى الصدغ الجانبي في حالة وجود خلل به يؤدي ذلك إلى الإصابة بهلاوس جنسية: "بعد الإنتهاء من الفحص، بنشوف السبب النفسي لده، هل ده حصل انتقام من المجتمع، هل تعرض لمحاولات اغتصاب قبل كده، هل فيه تاريخ مرضى للحالة، كل الأسئلة دي لابد من الإجابة عليها".

ويوضح استشاري الطب النفسي، أن هناك بعض الاضطرابات السلوكية تقع تحت بند التحرش ولابد من توقيع عقوبة مغلظة على مرتكبها: "من فترة شخص جالي من أحد المحافظات، وفيه عليه أكتر من 5 محاضر تحرش في وقت قليل، وتاريخه المرضى مفهوش أي حاجة تدعو للشك، مكنش بيعمل كده قبل كده، لكن مرة واحدة ظهرت عليه أعراض اضطراب جنسي وهلاوس جنسية، أخوه خده لدكتور نفسي عملوا له علاج نفسي، مجبش نتيجة، ولما جالي قولتله أعمل رنين مغناطيسي، لأنك واخد أدوية نفسية بزيادة، وفعلا لاقينا ورم".

ويتابع قائلا أن لكل حالة أسبابها: "لو الشاب المتهم ده مكنش بيعمل كده وعمل يبقى ندور على سبب عضوي، لازم أبدأ اتعامل معاه من منطلق هل هو مريض، فياخد علاج نفسي بأدوية وفقا للأعراض، لو اضطراب يخضع للقانون لكن بعد التأكد من سلامة قواة العقلية".