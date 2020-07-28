التضامن تطلق حملة لكفالة الأطفال الأيتام ونقلهم من الدور لأسر آمنة

تحدثت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي عن العمل الخيري في مصر قائلة: "الخير مبيخلصش والموارد كتيرة في مصر".

وقالت "القباج" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام إبراهيم، في برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "cbc" إنه يجب أن يكون هناك ثقة في أوجه الإنفاق لتترك الأموال الخيرية أثرا حقيقيا في حياة المواطنين، لافتة أن من يفتح باب التبرع والاكتتاب يجب أن يتكسب ثقة المساهمين.

وأضافت: "الموارد كثيرة والاحتياجات كثيرة"، مشيرة إلى أن طموح الوزارة عاليا للأشخاص ذوي الإعاقة، لافتة أنها تهدف لتقديم برامج وخدمات لذوي الاعاقة نظرًا لحرمانهم من هذه الخدمات سنوات طويلة، مشددة أن عهد الرئيس السيسي يكفل لهم هذه البرامج للمشاركة في عملية الإنتاج.

وأشارت أن جزءا كبيرا من ذوي الإعاقة قادرون على العمل والمشاركة والإنتاجية ولا يقلوا عن غيرهم من الأسوياء، مؤكدة أنها تنتظر مشاركتهم في عملية الإنتاج ويصبحوا جزءا من المجتمع المنتج الحقيقي في مصر.

وتحدثت "القباج" عن مشروع أطفال بلا مأوى مشيرة أن صندوق تحيا مصر ساهم في تمويل برنامج أطفال بلا مأوى وكبار بلا مأوى خلال الـ4 سنوات الماضية، لافتة أن الرئيس وجه بتطوير المؤسسات التي تستضيفهم، وأن يكون هناك حوكمة ورقابة شديدة على هذه المؤسسات وتناول ملف الأيتام بأكبر من منظور.

وتابعت: "هنطلق حملة كبيرة على كفالة الأطفال الأيتام وعاوزين نجود المؤسسات ونقلل عددها ونوجه الأطفال أنهم يعيشون في كفالة أسر آمنة، يهتمون بهم بعد التحقق من سلامتهم في الأسر دي".