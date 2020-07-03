عمرو حنفي: وصول 5 رحلات سياحة خارجية للغردقة بعد غد

تحدث اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، عن استقبال رحلات من سويسرا في الغردقة الأربعاء.

وقال حنفي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، إنه لم يكن يتوقع وصول رحلات طيران في بداية شهر يوليو وأنهم كانوا يتوقعوا ان تصل أول طائرة تحمل سياحة خارجية لمطار الغردقة في 10 يوليو ولكنهم فوجئوا بوصول طائرة في أول يوم افتتاح المطار واعقبها طائرة أخرى.

وكشف حنفي عن وصول 5 رحلات بعد غد لمطار الغردقة منها 3 رحلات من أوكرانيا ورحلة من بيلاروسيا ورحلة من سويسرا.

وتوقع حنفي الرجوع للمعدلات الطبيعة للسياحة خلال الشهور المقبلة، مشيرًا إلى أن السياح الذين يصلون على متن هذه الرحلات لا ينزلون في فندق واحد ولكنهم متفرقون على عدد من الفنادق.

وأوضح حنفي أن الأنشطة البحرية تعمل وفق نظام معين لتعقيم المعدات والمراكب الناقلة وتخفيف أعداد الموجودين على المراكب.