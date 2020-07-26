فتح محميات البحر الأحمر لزوار الرحلات البرية بعد إغلاق دام 4 أشهر

كشف مسؤولو محميات البحر الأحمر، عن فتح المحميات للزوار، "الرحلات البرية" بدءا من اليوم الأحد، طبقا لقرار وزارة البيئة مع الالتزام باتخاذ الإجراءات الاحترازية بعد انقطاع دام لأكثر من أربعة أشهر.

وألزمت محميات البحر الأحمر، المرشدين والسائحين بالتباعد الاجتماعي، كما وجهت الشركات السياحية بتوضيح كافة الاشتراطات للمشاركين بالرحلة والإجراءات الاحترازية.

وجرى تخصيص سجل يوضح أسماء القائمين على الرحلة والزوار والبرامج المخصصة للمحميات، بالإضافة إلى مراعاة ضوابط التعقيم والتطهير للمركبات والأسطح مع الالتزام بارتداء المهمات الوقائية والتخلص منها في أكياس مغلقة.

وقال الدكتور تامر كمال، مدير محميات البحر الأحمر، لـ"الوطن، إن إدارة المحميات تطبق معايير التباعد الاجتماعي والمسافات البيئية بين مرشدي الرحلات والزوار، بالإضافة إلى التزام جميع الزوار أثناء زيارة المحمية بالمسافة الآمنة، 2 متر في جميع الاتجاهات، مع الالتزام بارتداء الكمامات الطبية المطابقة للمواصفات ويحظر تبادل أي أطعمة أو أدوات أو معدات سباحة أو ألعاب.

كانت قررت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، تخفيض رسوم دخول المحميات بنسبة 50%، لافتة إلى ضرورة الالتزام بالأدلة الإرشادية الخاصة بالرحلات البرية والبحرية بالمحميات.