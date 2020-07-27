بالأسماء.. 10 مرشحين يتنافسون على المقاعد الفردية بمحافظة البحر الأحمر

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، القائمة النهائية للمرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ 2020، متضمنة رموزهم الانتخابية وصفاتهم، سواء مستقلين أو أحزاب، بعد تسلم لجان الفحص والبت فى صفات المرشحين، الأحكام الصادرة لصالح وضد بعض المرشحين، من محاكم القضاء الإدارى.

وتنشر "الوطن"، أسماء 10 مرشحين يتنافسون على المقاعد الفردية بالبحر الأحمر

1- محمد سعيد حسب النبي طه

2- عبدلله حسن علي أمين

3- محمد عطا على حسن

4- أحمد عبد المبدئ عبدالله أحمد

5- عثمان أبو العباس حامد

6- محمد بشير عمر على

7- أحمد عبد الشافي طلبة

8- شاذلي محمود عبداللطيف

9- محمد السيد سليمان

10- شاذلي على أحمد حسن.