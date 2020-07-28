عضو مجلس إدارة صندوق عطاء: سعر الوثيقة 11 جنيها وتباع في 4 بنوك

علق شريف سامي، عضو مجلس إدارة صندوق عطاء والرئيس السابق للهيئة العامة للرقابة المالية، على صندوق الاستثمار الخيري "عطاء" لدعم ذوي الإعاقة.

وقال "سامي" خلال مداخلة عبر "زووم" مع الإعلامية ريهام إبراهيم في برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "cbc"، إن صندوق الاستثمار الخيري، ليس كيانًا حكوميًا لكنه مؤسس من المجتمع المدني والشركات والأفراد وفق قانون سوق المال مثل صناديق الاستثمار التي نراها، مشيرًا أن كل أرباح الصندوق تذهب لعمل الخير أو لعمل مجتمعي.

وأوضح "سامي" أن الصندوق الأول الذي خرج في مصر هو صندوق عطاء والمخصص لدعم ذوي الاعاقة لافتًا لبقاء الأموال وتوجيه عائد وأرباح الاستثمار لعمل الخير، معتبرًا أن المشروع نقلة جديدة في مصر.

وأشار "سامي" أن الصندوق له مجلس إدارة مستقل، مؤكدًا أنه من اجل تقليل فرص الفساد والتلاعب قرروا أن الصندوق لا ينفذ برامج بنفسه مثل برامج شراء الأجهزة التعويضية وإنشاء وإدارة مراكز الأطفال ذوي الإعاقة والأجهزة المساعدة لضعاف السمع، لافتًا أن الصندوق يمول مبادرات وبرامج أخرى ويراقب الصرف ويرى النتائج مشددًا على أهمية فصل الصرف عن التنفيذ.

وأكد "سامي" أن هناك آلية لتجديد أوجه الصرف لدى الصندوق حسب الاحتياج وجودة التنفيذ، مشيرًا أنهم يهدفون لدمج أصحاب الإعاقات المختلفة في سوق العمل وتأهيلهم وتوفير رعاية صحية لهم مشيدًا بالشفافية التي يتميز بها الصندوق حيث ينشر ميزانيته ويعلن عن البرامج التي يمولها.

ولفت "سامي" إلى أن الصندوق يبيع الوثيقة بـ11 جنيها من أربعة بنوك، لافتًا أنه يمكن شراء الشركات والأفراد لهذه الوثائق من باب المسؤولية الاجتماعية.