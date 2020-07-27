السيسي يوجه بدعم صندوق "عطاء" الخاص بذوي الإعاقة بـ100 مليون جنيه

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية، وفق ما ذكره السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

وتناول الاجتماع، عرض مشروعات وزارة التضامن الاجتماعي في إطار مبادرات وبرامج الحماية الاجتماعية، مؤكّدًا أنَّ الرئيس السيسي وجه بدعم صندوق "عطاء" الخاص برعاية ذوي الاحتياجات الخاصة بمقدار 100 مليون جنيه تُموَل من صندوق "تحيا مصر"، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز المشاركة المجتمعية وتوفير أفضل الخدمات والرعاية لهم.

كما وجه الرئيس مختلف الأجهزة الحكومية المعنية بدعم جهود وزارة التضامن الاجتماعي في مبادرة "أطفال بلا مأوى"، وتطوير المؤسسات الخاصة بهم لتقديم أفضل برامج الرعاية والتأهيل لدمجهم في المجتمع في إطار صحي وتربوي واجتماعي سليم.

واستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال الاجتماع، موقف حوكمة الإجراءات وإنشاء قواعد بيانات دقيقة ومتكاملة بقطاع التضامن الاجتماعي، وذلك في إطار الميكنة العامة للدولة، وكأساس لتطوير الأداء واستدامته في هذا القطاع الحيوي.

القباج: نستهدف 1000 قرية صغيرة على مستوى الجمهورية في إطار برنامج "حياة كريمة"

كما عرضت "القباج" الإجراءات التنفيذية المتخذة لاستهداف 1000 قرية صغيرة على مستوى الجمهورية في إطار برنامج "حياة كريمة"، فضلاً عن جهود تطوير برنامج "تكافل وكرامة"، والرؤية المستقبلية في هذا الصدد لتوسيع قاعدة البرنامج لتشمل أكبر عدد من المستفيدين، وذلك في إطار اهتمام الدولة بتنفيذ خطط التنمية المحلية ورعاية الفئات الأكثر احتياجاً وتقديم المساعدات اللازمة لهم للارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر في القرى الفقيرة وتمكينها من الحصول على كل الخدمات الأساسية.

كما استعرضت وزيرة التضامن مشروع الخطة القومية لمكافحة المخدرات "2020-2025"، إضافة إلى تطورات تنفيذ برنامج "أطفال بلا مأوى".