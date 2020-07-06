إلهام شاهين تنعى رجاء الجداوي: كان عندها طاقة عطاء مشفتهاش في حد

نعت الفنانة إلهام شاهين، الراحلة القديرة رجاء الجداوي، مشددة على أنها كانت إنسانة فريدة، تعمل على مساعدة الآخرين، وتعمل على حل مشاكلهم، وتابعت: "كانت معطاءة وتأتي في مقدمة الصفوف في أي مشكلة وتعمل على حلها وتساعد أي شخص، وحالة إنسانية خاصة ومستوى إنساني عالٍ جدا وطيبة وزوق وأخلاق خلال تعاملها مع جمهورها".

وأضافت إلهام شاهين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشى ببرنامج "التاسعة"، الذي يعرض على القناة الأولى المصرية: "مهما تكون تعبانة ومش جاهزة لا يمكن تقول لحد لا، ست فيها كم من العطاء والطيبة لم أره فى حياتى، وتتفانى فى عملها وخدمة الناس".

وتابعت إلهام شاهين: "حالة جميلة وحالة إنسانية تحترم وتديك طاقة إيجابية، وعطاء بلا حدود، ومش بتهتم بأجر وبتتنازل عن الأموال حبا في الفن، وربنا يكتبلها ده فى ميزان حسناتها إن شاء الله".