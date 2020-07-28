صايغ مضمون ودهب مختوم.. نصائح أستاذ استثمار لراغبي شراء الذهب

نصح الدكتور مصطفى بدرة، أستاذ التمويل والاستثمار، المواطنين الراغبين في شراء الذهب، على شرائه من صائغ مضمون وأن يكون الذهب عليه الختم الخاص به.

وقال "بدرة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "MBC مصر"، إن الطلب على السبائك والجنيهات الذهب زاد بمعدل أكثر من 20%، مشيرًا إلى أن الظروف العالمية يتم ترجمتها في الأسواق العالمية، وأن هناك اتجاها كبيرا على الذهب، وهناك تحوط في الأسواق المالية.

وأشار إلى أن المواطنين يقارنون أسعار العملات بأسعار الذهب من شهر مارس الماضي حتى الآن والذي شهد زيادة سعر الذهب وبقاء سعر الدولار، مشيدًا بثبات سعر الجنيه المصري رغم الأزمات الكبيرة التي وقعت، لافتًا إلى أن المستثمرين في الذهب ربحوا 33% في خلال 5 شهور وحقق أرباحا 40% من بداية العام، متوقعًا أن يبقى سعر برميل البترول لن يتجاوز 50 دولارا طبقًا لرؤية المحللين.