مقيمة بعمارة الزمالك باكية: هنشعر إزاي بالأمان لما المترو يشتغل؟

قدمت مايسة سمير، أحد سكان عمارة الشربتلي في الزمالك، الشكر للدولة بسبب الإجراءات السريعة التي اتخذتها، رغم الأضرار النفسية والمادية التي تعرض لها سكان العمارة.

وقالت "مايسة" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "MBC مصر"، إنهم حصلوا على وعد من مهندسي المترو بعدم حدوث أخطاء عند دخول الحفار للمنطقة وهو ما لم يحدث، حيث وقع الخطأ، مضيفة: "ازاي أأمن أني أسيب ولادي وأروح شغلي ويحصل أي ضرر تاني في العمارة".

وتساءلت عن معدل الأمان عند استكمال العمل وتشغيل محطة المترو: "أحنا مبنطلبش حاجة وأنا بشكر الدولة على كل الإجراءات وعلى مشروعاتها القومية لكن أنا فيه ضرر واقع عليا وضرر جامد وسيبك من الضرر النفسي والمعنوي والمادي أنا بتكلم عن الشعور بالأمان".

وتساءلت: "مين يضمن لي أن المترو لما يشتغل مش هيحصل أي ضرر على العمارة" مضيفة: "أنا بناشد الدولة زي مانا ليا حقوق وبدفع ضرايبي وبعمل كل حاجة أن الدولة تحافظ عليا وعلى بيتي وعلى أولادي وانا مش طالبة أكتر من كده".

وتابعت: "الشقق ايجار قديم من الخمسينات ولو العمارة اتهدت مش هناخد حاجة ولو حصل لنا أي مشكلة أحنا في الشارع زي امبارح كده لما خرجنا بقينا في الشارع"، مؤكدة أن هدم العمارة سيعود بالنفع على ورثة الشربتلي صاحب العمارة فقط.

وتذكرت باكية اتصالهم بها وهي في العمل وإبلاغها أن العمارة تصدعت وأبنائها كانوا داخل العمارة : "شعورنا كسكان العمارة أننا غير آمنين في بيوتنا على أولادنا وبنسأل مسار المترو لما يشتغل هنشعر بالأمان أزاي".