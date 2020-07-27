الترميم أو التنكيس.. مصدر يكشف مصير عقار الشربتلي في الزمالك

كشف مصدر بمحافظة القاهرة، عن أنّ اللجنة الهندسية التي شكلها اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، تواصل أعمالها لمعاينة الميل الحادث بعقار الشربتلي رقم 17 شارع البرازيل بالزمالك، إثر هبوط أرضي بسبب أعمال حفر بمشروع مترو الأنفاقن وجرى إخلاء العقار بالكامل من السكان حرصًا على سلامتهم.

وأضاف المصدر، لـ"الوطن"، أنّ اللجنة ستحدد مصير العقار، وإذا كان يتطلب الترميم أو التنكيس، وفق الحالة الإنشائية للمبنى.

وكان هبوط أرضي أدي إلى حدوث تصدع وشروخ بعقار الشربتلي أمس، علاوة على هبوط بمدخل سفارة البحرين، والعقار مكون من جزئين، الأول يطل على 17 شارع البرازيل ومكون من 12 طابقا وبه 37 وحدة، بينها 16 آهلة بالسكان و21 وحدة مغلقة، والجزء الثاني يطل على شارع عزيز أباظة ومكون من 11 طابقا، وبه 33 وحدة، بينها 28 آهلة بالسكان، و5 وحدات مغلقة.