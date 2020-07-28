آسر ياسين: فكرة فيلم صاحب المقام غير منطقية وبها كثير من حياتي الشخصية

علق الفنان آسر ياسين على مشاركته في فيلم "صاحب المقام"، مشيرًا إلى أن الفيلم يناقش بعض التغيرات في حياة شخص حتى يصل إليه هاتف يأمره ببعض الأفعال.

وأضاف الفنان خلال مداخلة عبر "سكايب" مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر" أن الشخصية كانت تسير في الطريق الخاطئ حتى تعرض لأزمة واتجه للطريق الصحيح، مشيرًا إلى أن كل محطة في هذا الطريق كانت تصل له رسالة أنه على الطريق الصحيح، مؤكدًا أن فكرة الفيلم بالكامل غير منطقية نظرًا لأنه شخص يسير مع الهاتف والروح التي تقوم بدورها يسرا، مؤكدًا أن ما حدث له داخل الفيلم يشبه كثيرًا ما تعرض له في الحقيقة.

من جهته، أكد المخرج محمد العدل، أن الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى عرض عليه الفيلم ووجد أنه مختلف جدًا ولا يشبه الأفلام التي يتم تقديمها خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن السبق يرجع إلى أن الفيلم صوفي، وأننا في مصر لم نعتاد على تقديم الأفلام الصوفية.

وأضاف: "حسيت أني ممكن أعمل منه حاجة جديدة وأعمل عمل مختلف"، مقدمًا التحية للمنتج احمد السبكي الذي وافق على إنتاج الفيلم، مشيرًا إلى أن دول الفنانة يسرا لم يقدم من قبل في السينما المصرية: "متقدرش توصفه ولا تقدر تقول أنه إنسان أو تقدر تقول أنه ولي من أولياء الله الصالحين أو حتى شيطان، لكن تقدر تقول أنها رسالة كويسة في حياة البني آدمين".