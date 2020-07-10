إسلام إبراهيم في مقارنة مع آسر ياسين: "كان نفسي أبقى وسيم"

وضع الفنان الشاب إسلام إبراهيم، نفسه في مقارنة مع الفنان آسر ياسين، بعد أن شاركا سويا مسلسل بـ100 وش.

ونشر "إسلام"، صورته والفنان آسر ياسين، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب "إسلام" تعليقا على الصورة، قائلا: "كان نفسي أبقى وسيم بس للأسف مفيش نصيب".

وتفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي، مع الصورة التي آثارت ضحكاتهم وتعليقاتهم، مع الإشادة بمسلسل بـ100 وش الذي عرض في شهر رمضان الماضي.

مسلسل بـ100 وش، بطولة آسر ياسين، نيللي كريم، إسلام إبراهيم، مصطفى درويش، علا رشدي، شريف دسوقي، دنيا ماهر، تأليف عمرو الدالي، أحمد وائل، إخراج كاملة أبو زكري.

ومن أشهر إفيهات إسلام إبراهيم بمسلسل بـ100 وش، "ربنا يديم عدم القبول اللي بينا، لو في مشكلة اطلبي بيتزا مارجريتا مش بيطلبها غير الزباين الفقر اللي زيك، بتبنوا بيتكوا بالحرام".