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ترامب يعرب عن تفاؤله بتوفر لقاح ضد كورونا نهاية 2020

كتب:

محمود البدوي
08:34 ص | الثلاثاء 28 يوليو 2020
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن تفاؤله بتوفر لقاحٍ ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، بحلول نهاية العام، مؤكدا أن الولايات المتحدة تعمل جاهدة لإنجاز اللقاح والعقاقير المضادة للفيروس، حيث يجري العمل حاليا على أربع لقاحات، وجميعها حققت تقدما مذهلا، وذلك خلال مؤتمر صحفي له من داخل منشـأة موريسفيل للبحوث بولاية نورث كارولينا.

وأضاف "ترامب"، أن اللقاحات ستكون متاحة أمام الجميع فور الانتهاء من تصنيعها"، لافتا الانتباه إلى أن هناك أكثر من 140 تجربة سريرية لعلاجات الفيروس، مثل ريمديسيفير وديكساميثازون وبلازما الدم، بالإضافة إلى علاج الأجسام المضادة الذي ما يزال في المراحل النهائية للتجارب.

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