ترامب: إدارة أوباما وبايدن الأكثر فسادا في التاريخ

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، إن إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، ونائبه السابق جو بايدن، هي الأكثر فسادا في التاريخ، واتهمهما بالتجسس على حملته الانتخابية.

وظهر إريك ترمب نجل الرئيس الأمريكي ونائب الرئيس التنفيذي لمنظمة ترامب، في برنامج "عالم واترز"، أمس السبت، على "فوكس نيوز"، وانتقد المرشح الديمقراطي المفترض للرئاسة بايدن، لعدم تلقيه أسئلة صعبة من الصحافة، واصفاً إياه بأنه "متغطرس"، وقال إنه يسخر من الانتخابات الرئاسية.

والسبت، عاد الرئيس الأمريكي ترامب، إلى التذكير بما كان وصفه سابقاً بجريمة العصر السياسية، في إشارة إلى ما أشيع عن تجسس إدارة الرئيس السابق أوباما، على حملته الانتخابية.

وكتب "ترامب" في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "إذا أوباما وفريقه المنحط تجسسوا علي، وقد فضح أمرهم، إلا أن القضية فتحت وأغلقت دون شيء يذكر!".

وكان ترامب، اتهم في وقت سابق، سلفه بارتكاب خيانة، فيما يتعلق بالتحقيق في مزاعم اتصالات حملة ترامب 2016، مع روسيا.

وأثار الرئيس الجمهوري وحلفاؤه منذ فترة طويلة، مسألة انحياز عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي لفريق أوباما، في استهداف حملة ترامب لعام 2016، كجزء من التحقيق في التدخل الروسي بالانتخابات الأمريكية، والذي تولى إدارته المستشار الخاص السابق روبرت مولر.

يذكر أن هذا التحقيق طارد "ترامب" خلال أول عامين له في المنصب، في حين كان الأخير يسخر منه بانتظام، واصفاً إياه بـ"مطاردة الساحرات".