بناء على رغبة المواطنين.. لماذا امتلك طبيب الغلابة 3 عيادات؟

في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، توفي الدكتور محمد مشالي المعروف بـ"طبيب الغلابة"، بسبب هبوط مفاجئ في الدورة الدموية، ليفارق الحياة عن عمر يناهز (74 عامًا).

طبيب الغلابة لقب أطلق على الراحل محمد مشالي، بعدما قضى سنوات عمره يعالج مرضاه بأسعار رمزية، إذ كانت تكلفة الكشف في عياداته 5 جنيهات فقط، قبل أن يرفعها مؤخرًا إلى 10 جنيهات كحد أقصى، كما كان يرفض تقاضي أموالا من غير القادرين.

لم يكن الطبيب الراحل يمتلك عيادة واحدة، حيث امتلك 3 عيادات، أولها تلك التي افتتحها عام 1975 في طنطا بجوار مسجد السيد البدوي، ثم افتتح عيادتين إحداها في قرية محلة روح، والأخرى في قرية شبشير الحصة.

كان الطبيب الراحل أوضح في تصريحات سابقة ببرنامج "على مسئوليتي"، أنه يخرج يومياً من منزله في تمام الساعة السابعة والنصف صباحاً لتلبية طلبات المنزل وبعد ذلك يذهب لعيادته في الساعة التاسعة صباحًا، قبل أن يذهب لعيادتيه الأخرتين في فترة المغرب.

امتلاك "مشالي" لعيادتين أخرتين في مناطق شعبية بجانب عيادته الرئيسية، جاء بناء على رغبة المواطنين، الذين واجهوا صعوبة في التنقل بين القرى، ليسهل عليهم الأمر بافتتاح عيادتين أخرتين، يذهب لمباشرة عمله بهما بعد انتهاء عمله في عيادته الرئيسية بجوار مسجد السيد البدوي.

وأضاف "مشالي"، خلال لقاء سابق مع كاميرا برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على فضائية صدى البلد، أنه طالما قادر على العطاء لا يهم كم عمرك حتى ولو بلغت من العمر 90 عاما.

وتوفى الطبيب محمد مشالي، والمعروف بطبيب الغلابة، في الساعات الأولى من صباح اليوم بسبب هبوط مفاجئ في الدورة الدموية، وقال عمرو محمد مشالي، الابن الأكبر للطبيب الراحل، إن الوفاة كانت في المنزل، مضيفًا أن الجنازة ستكون في مسقط رأسه في إيتاي البارود، بمنطقة ظهر التمساح عقب صلاة الظهر.