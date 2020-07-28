رئيس "إيبيكو" للأدوية: حصلنا على ترخيص لتصنيع عقار "ريمديسيفير"

أكد الدكتور أحمد الكيلاني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إيبكو للأدوية، أنهم حصلوا على موافقة وزارة الصحة لتصنيع عقار "ريمديسيفير" لعلاج مرضى فيروس كورونا المستجد.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، أن بداية انتاج العقار خلال الأسبوع الأول من أغسطس، مشيرًا إلى أن الشركة تقوم بإنتاج مستحضر "إبيفلوفير" المعروف باسم "أفيجان" أيضًا، وتنتظر موافقة وزارة الصحة لتوزيعه على المستشفيات وتوفيره للمواطنين بسعر مدعم.

وأثنى "الكيلاني" على الدور الوطني الذي تقوم به شركة "إيبكو" لافتًا أنها وفرت 40% من العلاج المستخدم في علاج فيروس سي ضمن مبادرة 100 مليون صحة وتوفير مستحضرات برتوكول علاج الكورونا مثل البارستيمول والذي وردوا منه 8 ملايين علبة، مؤكدًا أن الشركة تغطي 50% من السوق المحلي، وتصدر 20% من إنتاجها البالغ قيمته 3 مليارات جنيه.

وأشار إلى أن الشركة لديها مخزون من عقار "أفيجان" وتنتظر موافقة وزارة الصحة لتوزيعه على المستشفيات المختلفة.