بلاغ للنائب العام ضد "مي محمد" : تنشر صورا خادشة للحياء

تقدم المحامي أشرف فرحات، ببلاغ إلى المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، ضد مي محمد، متهما إياها باتخاذ مسلكا لا يقل خطورة عن سابقاتها من راقصات تطبيق "تيك توك".

وقال "فرحات" في بلاغه، إن المشكو في حقها، "أغوتها الشهرة والمال وأعمت أعينها عما يدور من حولها من أحداث".

وأرفق في بلاغه أسطوانة مدمجة، توضح عرضها صورا خادشة للحياء العام عبر حسابها، وبأحد الحسابات أوضحت بأن الحساب الخاص بها مرتبط بحساب مودة الأدهم، كما هو واضح من الاطلاع على حسابها، على حد قوله.

وأشار إلى أن المحتوى الخاص بالمشكو في حقها، يشمل صورة لها خادشة للحياء وتلتف بعلم أمريكا قائلة "أحلى علم ده ولا إيه". كما قدم صورا أخرى يتضح منها الإيحاء الجنسي، بما يتوافر معه في حقها أركان جريمتي المادتين 178 و278 من قانون العقوبات المصري وبالمادتين 14 و15 من القانون رقم 10 لسنة 1996 في شأن مكافحة الدعارة والمواد 1 و12 و25 و27 من القانون رقم 175 لسنه 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وطلب في ختام بلاغه، الاطلاع على البلاغ ومحتوى الأسطوانة المدمجة المرفقة، وسرعة التحقيق في الواقعة وإحالة المشكو في حقهما، للمحاكمة الجنائية.