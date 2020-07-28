فيلم Beginning Today It Is Turner يتصدر شباك التذاكر في اليابان

على الرغم من مخاوف صناع الأفلام من أن عائد شباك التذاكر الصيفي الياباني قد يكون ضعيفا، بسبب فيروس كورونا الذي أدى إلى تأجيل العديد من الإصدارات الكبيرة من هوليوود وبعض الإصدارات اليابانية، إلا أن الأرقام الأخيرة تشير إلى أن الجماهير، يعودون إلى السينما بعد توقف دام فترة طويلة بسبب كورونا.

وتصدر الفيلم الياباني Beginning Today It Is Turner، شباك التذاكر، بعدما وصلت أرباحه إلى 28 مليون دولار، بحسب موقع Variety.

الفيلم من إخراج Yûichi Fukuda والذي شارك في كتابته مع Hiroyuki Nishimori، ومن بطولة Mika Aiharaو Eishin وShinobu Hasegawa

وشهدت صناعة السينما العالمية خسائر كبيرة في الفترة السابقة، بعد تأجيل عرض عدد كبير من الأفلام لأجل غير مسمى، بسبب مخاوف انتشار فيروس كورونا، وفي ظل الأزمة التي يتصدى لها العالم أُغلقت العديد من دور العرض في دول مختلفة، لمنع التجمعات، وجرى تأجيل تصوير عدد من الأفلام خوفًا على سلامة صناعها.