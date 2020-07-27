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Peninsula يتصدر شباك التذاكر في كوريا الجنوبية

الفيلم يحقق في أسبوعه الثاني 4.49 مليون دولار

كتب:

محمد غالب
07:15 م | الإثنين 27 يوليو 2020
مشهد من فيلم Peninsula

مشهد من فيلم Peninsula

سيطر فيلم Peninsula على شباك التذاكر في كوريا الجنوبية، في الأسبوع الثاني من عرضه، مع افتتاح دور السينما في "كوريا".

وحقق Peninsula في أسبوعه الثاني، 4.49 مليون دولار، بعد عرضه في 2100 شاشة سينما، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 52% مقارنة بنتيجة عرضه خلال أسبوعه الأول التي بلغت 9.92 مليون دولار.. بحسب موقع Variety.

 فيلم Peninsula، من بطولة Dong-Won Gang وJung-hyun Lee وJohn D. Michaels

الفيلم مدته ساعة و56 دقيقة، وأخرجه Sang-ho Yeon الذي شارك في تأليفه مع Joo-Suk Park، وتقييم الفيلم 6.1 من 10 على موقع IMDB.

وشهدت صناعة السينما العالمية خسائر كبيرة في الفترة السابقة، بعد تأجيل عرض عدد كبير من الأفلام لأجل غير مسمى، بسبب مخاوف انتشار فيروس كورونا، وفي ظل الأزمة التي يتصدى لها العالم أُغلقت العديد من دور العرض في دول مختلفة، لمنع التجمعات، وجرى تأجيل تصوير عدد من الأفلام خوفًا على سلامة صناعها.   

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