سينما AMC تؤجل افتتاحها مرة أخرى بسبب كورونا

أجلت سلسلة سينما AMC، إعادة افتتاح دور العرض الخاصة بها مرة أخرى، بعد ارتفاع عدد حالات الإصابة بكورونا في معظم أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية، بحسب موقع Variety.

ومن المقرر فتح دور العرض آخر أغسطس، بعدما كان موعد الفتح منتصف أغسطس، وAMC تصنف كأكبر سلسلة سينما في أمريكا، حيث بها أكثر من 600 دار عرض.

وأصبح الأمر أكثر تعقيدًا بسبب ارتفاع حالات كورونا، في ولايات مثل أريزونا وكاليفورنيا وفلوريدا، بالإضافة إلى استمرار إغلاق دور العرض بعدد من الولايات.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تم تأجيل طرح عدد من الأفلام، بينها Tenet للمخرج كريستوفر نولان والذي تأجل عرضه لأجل غير مسمى.

وشهدت صناعة السينما خسائر كبيرة، بعد تأجيل عرض عدد من الأفلام بسبب مخاوف انتشار فيروس كورونا، وفي ظل الأزمة التي يتصدى لها العالم أغلق العديد من دور العرض في دول مختلفة؛ لمنع التجمعات، كما جرى تأجيل تصوير عدد من الأفلام خوفًا على سلامة صناعها، كما تمّ تأجيل إقامة أكبر الأحداث السينمائية والفنية، إلى وقت لاحق منها: "أوسكار، بافتا وجولدن جلوب".