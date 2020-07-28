من الفتاح العليم للروبيكي.. الجارحي صاحب التلاوات في المشروعات الكبرى

يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي المدينة الصناعية في الروبيكي اليوم، والتي تعد أول مجمع صناعي متكامل ومتخصص في الصناعات الجلدية باستثمارات محلية وأجنبية، وتبلغ مساحة المدينة الإجمالية 1629 فدانًا، بإجمالي عدد مصانع منتجة 195، ويحقق معدل نمو صناعي بقطاع الجلود يصل إلى 7% سنويًا.

وبدأ حفل الافتتاح الذي يشارك فيه عدد من الوزراء والشخصيات الهامة، بتلاوة الشيخ خالد الجارحي لآيات من الذكر الحكيم، وترصد "الوطن" أبرز المعلومات عنه:

- له صوت رخيم خاشع مميز.

- يعتبر واحدا من أشهر مقرئي القرآن الكريم في مصر.

- درس في الأزهر الشريف.

- تعلم على يد العديد من الشيوخ والعلماء البارزين.

- يمتلك العديد من الخبرات العلمية والعملية.

- عمل معلما للقراءات والتجويد وعلوم القرآن الكريم بكلية المعلمين بمحافظة الرس السعودية والتابعة لجامعة القصيم بالمملكة.

- أصبح مشرفًا على حلقات التحفيظ بالمملكة العربية السعودية.

- عمل كمدرس للقرآن والقراءات والتجويد بمعاهد معلمي القرآن الكريم.

- مدرس بمعاهد إعداد الدعاة للقرآن الكريم والتجويد.

- عضو بنقابة القراء في مصر.

- عضو لجنة التحكيم لمسابقة القرآن الكريم.

- يمتلك إجازة في القراءات العشر الكبرى والعشر الصغرى، وإجازة برواية عاصم وحفص وشعبة من الشاطبية، وإجازة برواية حفص من الطيبة من المسجد النبوي الشريف ومعتمدة من جامعة طيبة بالمدينة المنورة، وإجازة برواية قالون عن نافع من الطيبة، وإجازة برواية ورش، وإجازة بقراءة حمزة بن حبيب الزيات، وإجازة برواية شعبة.

- لديه مجموعة من الإجازات العلمية والحديثية في صحيح البخاري وسائر الكتب الستة وجميع المسلسلات الحديثية، وغيرها من الإجازات.

- شارك مسبقا بافتتاح السيسي عددا من المشروعات القومية الكبرى، أبرزها افتتاح أكبر 3 محطات كهرباء في الشرق الأوسط وأفريقيا، وهي محطات "بنى سويف والبرلس والعاصمة الإدارية".

- شارك في افتتاح الرئيس لعدد من المشروعات التنموية بمحافظة بني سويف، في يناير 2018، ثم في مارس بحفل تدشين مدينة العلمين الجديدة، ثم سبتمبر بافتتاح قناطر أسيوط الجديدة.

- كان صاحب القراءة القرآنية باحتفال القوات المسلحة بالذكرى المباركة لليلة الإسراء والمعراج، بحضور الفريق صدقي صبحي وزير الدفاع السابق، أبريل 2018، وفي الشهر ذاته شارك بالندوة التثقيفية للقوات المسلحة.

- وتلى القرآن الكريم أيضا في فعاليات الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، بمناسبة الذكرى الـ36 لتحرير سيناء.

- وبدأ افتتاح عدد من المشروعات القومية الكبرى، أبرزها محطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر، ومشروع المحروسة، لتطوير العشوائيات، الشهر الماضي، بآيات من الذكر الحكيم، للشيخ خالد الجارحي.

- كان صاحب أول شعائر صلاة جمعة من مسجد الفتاح العليم، بالعاصمة الإدارية الجديدة بعد افتتاحه.