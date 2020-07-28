مقتل 6 أفراد من عائلة واحدة في قصف تركي على ريف حلب

ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أنّ قوات الاحتلال التركي ارتكبت مجزرة بحق عائلة في محيط قرية "قرط ويران" في ريف مدينة منبج شرق حلب.

وتابع المرصد: "استشهد 6 من عائلة واحدة بينهم أطفال وجرح أكثر من 6 بينهم نساء وأطفال، جراء استهداف القاعدة العسكرية التركية في قرية الشيخ ناصر لمنازل المدنيين في القرية بقذائف المدفعية والهاون".

ولا تزال القوات التركية تستهدف القرية والقرى المجاورة من عدة أماكن، تزامنا مع تحليق طائرات استطلاع تركية في أجواء المنطقة.