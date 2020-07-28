التنسيق الحضاري يطلق نسخة إلكترونية من "جزيرة الزمالك"

أعلن الجهاز القوي للتنسيق الحضاري، برئاسة المهندس محمد أبوسعدة، إطلاق نسخة pdf من كتاب "جزيرة الزمالك.. القيمة والتراث" وهو باكورة إصدارات سلسلة ذاكرة المدينة عن الجهاز، أونلاين على الموقع الرسمي للتنسيق الحضاري.

والكتاب حمل في طياته تشريحا دقيقا لحي الزمالك بدءا من نشأته عام 1863، حيث يأخذ القارئ في رحلة زمنية داخل أروقة قصور وفيلات وعمائر الزمالك وكذلك الحقب الزمنية المتوالية وعالم الفن والسياسة والشخصيات التي قطنت هذا الحي.

ويضم الكتاب مجموعة نادرة من الصور والخرائط التي توضح التدرج العمراني للحي، ومجموعة من الصور توضح تفاصيل العمران المختلفة بهذا الحي وكيفية تشكيله وتكوينه والعمائر المتميزة معماريا لأشهر المعماريين الأجانب والمصريين، ما جعل هذا الحي قبلة للطبقة الأرستقراطية بالمجتمع من المصريين والأجانب المقيمين بمصر.

وشهد حي الزمالك تنوعا عمرانيا عكس التنوع الثقافي والحضاري والاجتماعي الذي شهده هذا الحي المتميز ثقافيا وعمرانيا، ما جعل التنسيق الحضاري يبدأ به.

وأعد المادة العلمية للكتاب مجموعة من المتخصصين برئاسة الدكتور محمد حسام الدين إسماعيل عبدالفتاح أستاذ الآثار الإسلامية بكلية الآداب جامعة عين شمس، وعضوية الدكتور إسلام عاصم عبدالكريم بيومي أستاذ مساعد التاريخ الحديث والمعاصر، الدكتور إسلام محمد أحمد عبدالقدوس مدرس الهندسة المعمارية والتصميم العمراني، كريمة حسين أحمد نصر مدرس مساعد بكلية الآداب جامعة عين شمس، إسراء حميدو أبو زيد باحث الماجستير بكلية الآداب جامعة عين شمس.

رابط الكتاب:

http://urbanharmony.org