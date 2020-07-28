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نائب محافظ مطروح ورئيس الاتحاد يدشنان منطقة الميني فوتبول

كتب:

محمد بخات
01:23 م | الثلاثاء 28 يوليو 2020
نائب محافظ مطروح خلال تدشبن منطقة المينى فوتبول بحضور رئيس الاتحاد

نائب محافظ مطروح خلال تدشبن منطقة المينى فوتبول بحضور رئيس الاتحاد

دشنت الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح، وخالد عبد الحميد مدير عام الشباب والرياضة بمطروح، والدكتور أحمد سمير رئيس الاتحاد المصرى للميني فوتبول، أول فرع لمنطقة الميني فوتبول بمحافظة مطروح.

وشارك في مراسم التدشين، اليوم الثلاثاء، والذي جرى في ديوان عام محافظة مطروح أعضاء مجلس إدارة منطقة مطروح للميني فوتبول.

وأهدى قيادات الاتحاد درع اتحاد الميني فوتبول إلى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، تكريما له على دعمه للمنظومة الرياضة وألعابها المختلفة.

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