نائب محافظ مطروح ورئيس الاتحاد يدشنان منطقة الميني فوتبول

دشنت الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح، وخالد عبد الحميد مدير عام الشباب والرياضة بمطروح، والدكتور أحمد سمير رئيس الاتحاد المصرى للميني فوتبول، أول فرع لمنطقة الميني فوتبول بمحافظة مطروح.

وشارك في مراسم التدشين، اليوم الثلاثاء، والذي جرى في ديوان عام محافظة مطروح أعضاء مجلس إدارة منطقة مطروح للميني فوتبول.

وأهدى قيادات الاتحاد درع اتحاد الميني فوتبول إلى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، تكريما له على دعمه للمنظومة الرياضة وألعابها المختلفة.