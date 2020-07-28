الخدمة الوطنية: 3.3 مليار دولار صادرات الغزل والنسيج بمصر خلال 2019

قال اللواء مصطفى أمين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، إن صناعات الغزل والنسيج والملبوسات مازالت تكافح في مصر من أجل البقاء لدعم الناتج المحلي والميزان التجاري، حيث قُدرت صادرات هذه الصناعة التي يشكل القطاع الحكومي نحو 6% منها صادرات تقدر بنحو 3.3 مليار دولار في عام 2019، تمثل حوالي 15% من الصادرات المصرية.

وأضاف خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي مشروع المدينة الصناعية بالروبيكي، أنه على مدار العشر سنوات الأخيرة دائمًا ما تجاوزت الواردات إلى مصر من النسيج ومصنوعاته ما يتم تصديره من المنتجات المصرية منها، وذلك وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، بحضور عدد من رجال الدولة، المدينة الصناعية بالروبيكي، المتخصصة في دباغة الجلود، لتستعيد مصر دورها الرائد في هذه الصناعة، والتي اشتهرت بها مصر منذ ما يزيد على 1000 سنة.

وتعد الروبيكي أول مجمع صناعي متكامل ومتخصص في الصناعات الجلدية باستثمارات محلية وأجنبية، وتبلغ مساحة المدينة الإجمالية 1629 فدانًا، بإجمالي عدد مصانع منتجة 195، ويحقق معدل نمو صناعي بقطاع الجلود يصل إلى 7% سنويًا.

وشهدت الفترة الماضية عددًا كبيرًا من افتتاح المشروعات الكبرى والتي تأتي ضمن استراتيجية واعدة تعمل على التنوع في تنفيذ تلك المشروعات بين الصناعة والزراعة والتجارة والخدمات اللوجستية، وتعكس درجات عالية من التناغم المستهدف للتنمية الاقتصادية ورؤية "مصر 2030".