السيسي: أحلم بتصدير 100 مليار دولار.. "لازم منامش ولا نرتاح"

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنَّ كل أجهزة الدولة لابد أن تتكاتف من أجل العمل والتقدم بجودة لأن أي خلل بأي منشأة يجعلها منشأة ذات أعباء ويتم التخلص منها ونفقد معها فرض عمل "بقول لكل العمالة في مصر انتوا اللي هتخلوا الصناعة تتقدم بكفاءتكم وحرصكم وإتقانكم وبالتزامكم، ولو مبقتش دي ثقافتنا في العمل مش هنحقق اللي بنتمناه".

السيسي للعمالة: انتوا اللي هتخلوا الصناعة تتقدم بالتزامكم.. ولو مبقتش دي ثقافتنا في العمل مش هنحقق اللي بنتمناه

وأضاف الرئيس خلال حديثه بحفل افتتاح المدينة الصناعية بالروبيكي: "مصر لديها قدرات كبيرة واللي حصل خطوة على الطريق ولكن قدامنا مسيرة كبيرة علشان القطاع الصناعي في مصر بحلم بتصدير على الأقل 100 مليار دولار.. منعملش كدا ليه خلال السنوات الأربعة.. لازم منامش ولا نرتاح".

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، بحضور عدد من رجال الدولة، المدينة الصناعية بالروبيكي، المتخصصة في دباغة الجلود، لتستعيد مصر دورها الرائد في هذه الصناعة، والتي اشتهرت بها مصر منذ ما يزيد على 1000 سنة.

وتعد الروبيكي أول مجمع صناعي متكامل ومتخصص في الصناعات الجلدية باستثمارات محلية وأجنبية، وتبلغ مساحة المدينة الإجمالية 1629 فدانًا، بإجمالي عدد مصانع منتجة 195، ويحقق معدل نمو صناعي بقطاع الجلود يصل إلى 7% سنويًا.

وشهدت الفترة الماضية عددًا كبيرًا من افتتاح المشروعات الكبرى والتي تأتي ضمن استراتيجية واعدة تعمل على التنوع في تنفيذ تلك المشروعات بين الصناعة والزراعة والتجارة والخدمات اللوجستية، وتعكس درجات عالية من التناغم المستهدف للتنمية الاقتصادية ورؤية "مصر 2030".