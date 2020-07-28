السيسي: عدالة قضية المياه تُثبتها الأهرامات والحضارة الفرعونية

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنَّ عدالة قضية المياه أثبتتها الأهرامات في الجيزة، فالحضارة الفرعونية قامت على المياه منذ آلاف السنين، موضحًا "كانت المياه بتجلنا من عند ربنا سبحانه وتعالى هو اللي جابها".

الرئيس: الحضارة الفرعونية قامت على المياه منذ آلاف السنين.. المياه بتجلنا من عند ربنا سبحانه وتعالى

وأضاف "السيسي"، خلال افتتاحه المدنية الصناعية في الروبيكي، أنَّ عدالة القضية تكّمن أيضًا في حرص مصر الدائم على الارتقاء بمعيشه الأشقاء في إثيوبيا والسودان مثل مصر تمامًا، "حريصين إنهم يعيشوا زي ما أحنا عايشين".

وتابع: " نقول لإثيوبيا والسودان وأي حد في الدنيا، أنهم يعيشوا زينا، كنا نتكلم بمنتهى الإخلاص، من حقكم إنكم تولدوا الكهرباء زي ما انتم أعلنتم إن ده الهدف من بناء السد".

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، بحضور عدد من رجال الدولة، المدينة الصناعية بالروبيكي، المتخصصة في دباغة الجلود، لتستعيد مصر دورها الرائد في هذه الصناعة، والتي اشتهرت بها مصر منذ ما يزيد على 1000 سنة.

وتعد الروبيكي أول مجمع صناعي متكامل ومتخصص في الصناعات الجلدية باستثمارات محلية وأجنبية، وتبلغ مساحة المدينة الإجمالية 1629 فدانًا، بإجمالي عدد مصانع منتجة 195، ويحقق معدل نمو صناعي بقطاع الجلود يصل إلى 7% سنويًا.

وشهدت الفترة الماضية عددًا كبيرًا من افتتاح المشروعات الكبرى والتي تأتي ضمن استراتيجية واعدة تعمل على التنوع في تنفيذ تلك المشروعات بين الصناعة والزراعة والتجارة والخدمات اللوجستية، وتعكس درجات عالية من التناغم المستهدف للتنمية الاقتصادية ورؤية "مصر 2030".