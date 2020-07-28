السيسي يهنئ المصريين بالعيد ويحذرهم من كورونا: مش عاوز تراجع الإصابات يخلينا نتساهل

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي الشعب المصري والعالم كله بعيد الأضحى المبارك، مطالبًا المصريين بالإلتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا.

الرئيس يطالب المصريين بالالتزام بإجراءات الاحترازية: أرجو نستمر عليها.. بسبب وعيكم الشهور اللي فاتت ربنا سلمها

وأضاف الرئيس: "الإجراءات أرجو نستمر عليها لأنه بوعينا وبحرصنا خلال الشهور اللي فاتت ربنا سلمها علينا ووصلنا لرقم كبير ولكن بدأ يتناقص، ومش عاوز التفاؤل بتراجع الإصابة وحجم الوفيات يخلينا نتساهل".

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، بحضور عدد من رجال الدولة، المدينة الصناعية بالروبيكي، المتخصصة في دباغة الجلود، لتستعيد مصر دورها الرائد في هذه الصناعة، والتي اشتهرت بها مصر منذ ما يزيد على 1000 سنة. وتعد الروبيكي أول مجمع صناعي متكامل ومتخصص في الصناعات الجلدية باستثمارات محلية وأجنبية، وتبلغ مساحة المدينة الإجمالية 1629 فدانًا، بإجمالي عدد مصانع منتجة 195، ويحقق معدل نمو صناعي بقطاع الجلود يصل إلى 7% سنويًا.

وشهدت الفترة الماضية عددًا كبيرًا من افتتاح المشروعات الكبرى والتي تأتي ضمن استراتيجية واعدة تعمل على التنوع في تنفيذ تلك المشروعات بين الصناعة والزراعة والتجارة والخدمات اللوجستية، وتعكس درجات عالية من التناغم المستهدف للتنمية الاقتصادية ورؤية "مصر 2030".