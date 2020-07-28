السيسي يوجه رسالة للإعلام بشأن السد الإثيوبي: متهددوش حد

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسالة إلى بعض المتحدثين في وسائل الإعلام حول السد الإثيوبي، والذين يعبرون عن قلقهم الدائم من بناء السد، قائلًا: "لو انت خايف وقلقان متقعدش تكلم كتير وتهدد حد، متهددش وتقول كلام ملهوش لازمة".

الرئيس يؤكّد احترامه لكل الآراء المطروحة بالإعلام: لا يصح التحدث عن عمل عسكري أمام الرأي العام

وأضاف السيسي، خلال افتتاح المدينة الصناعية في الروبيكي، أنَّه يحترم كل الآراء التي تُطرح في الإعلام، ولكن لا يصح أن يخرج شخص يتحدث عن عمل عسكري أمام الرأي العام في مصر، " إحنا بنتفاوض.. دي معركة، التفاوض ده معركة هتطول".

السيسي يطمئن المصريين بشأن السد الإثيوبي: مش هنمضي على حاجة مش هتحقق مصلحة

وأشار رئيس الجمهورية، إلى أنَّ سبب طول أمد قضية السد الإثيوبي تكّمن في الوصول إلى حل يرضى كل الأطراف، "لازم نحقق المصلحة عشان كلنا نبقى مستفيدين، ويبقى الضرر الموجود يبقى مقبول لينا كلنا، أنتم قلقانين صح، طب إيه الإجراء اللي يعمله كل شخص؟ كل واحد في موقعه يشتغل كويس، مينامش، مش هنمضي على حاجة مش هتحقق مصلحة".

الرئيس للمصريين: أنتم قلقانين بشأن السد الإثيوبي.. يبقى كل واحد في موقعه يشتغل كويس ومينامش

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، بحضور عدد من رجال الدولة، المدينة الصناعية بالروبيكي، المتخصصة في دباغة الجلود، لتستعيد مصر دورها الرائد في هذه الصناعة، والتي اشتهرت بها مصر منذ ما يزيد على 1000 سنة.

وتعد الروبيكي أول مجمع صناعي متكامل ومتخصص في الصناعات الجلدية باستثمارات محلية وأجنبية، وتبلغ مساحة المدينة الإجمالية 1629 فدانًا، بإجمالي عدد مصانع منتجة 195، ويحقق معدل نمو صناعي بقطاع الجلود يصل إلى 7% سنويًا.

وشهدت الفترة الماضية عددًا كبيرًا من افتتاح المشروعات الكبرى والتي تأتي ضمن استراتيجية واعدة تعمل على التنوع في تنفيذ تلك المشروعات بين الصناعة والزراعة والتجارة والخدمات اللوجستية، وتعكس درجات عالية من التناغم المستهدف للتنمية الاقتصادية ورؤية "مصر 2030".