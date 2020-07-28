 الخدمة الوطنية: مجمع الغزل والنسيج بالروبيكي أتاح 1350 فرصة عمل مباشرة

قال اللواء مصطفى أمين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، إن مجمع لصناعات الغزل والنسيج والصناعات الأخرى المكملة لها، على مساحة 430 فدان في منطقة الروبيكي، أتاح 1350 فرصة عمل مباشرة جديدة من مختلف التخصصات ومستويات التأهيل العلمي.

وأضاف خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي مشروع المدينة الصناعية بالروبيكي، أنه جرى ربط آليات العمل في جميع مصانع المجمع بمنظومة erp الرقمية تحقق أعلى درجات الحوكمة والربط الداخلي لمراحل الإنتاج كافة من أجل الاستغلال الامثل للموارد والاستثمارات المتاحة.

وتابع، أنه جرى تنفيذ هذا المجمع الصناعي بتوفيق من الله ثم دعم الرئيس السيسي والقيادة العامة للقوات المسلحة وتعاون الوزارات وأجهزة الدولة وفي مقدمتهم وزارات الكهرباء والطاقة والزراعة والتجارة والصناعة وقطاع الأعمال العام. ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، بحضور عدد من رجال الدولة، المدينة الصناعية بالروبيكي، المتخصصة في دباغة الجلود، لتستعيد مصر دورها الرائد في هذه الصناعة، والتي اشتهرت بها مصر منذ ما يزيد على 1000 سنة.

وتعد الروبيكي أول مجمع صناعي متكامل ومتخصص في الصناعات الجلدية باستثمارات محلية وأجنبية، وتبلغ مساحة المدينة الإجمالية 1629 فدانًا، بإجمالي عدد مصانع منتجة 195، ويحقق معدل نمو صناعي بقطاع الجلود يصل إلى 7% سنويًا.

وشهدت الفترة الماضية عددًا كبيرًا من افتتاح المشروعات الكبرى والتي تأتي ضمن استراتيجية واعدة تعمل على التنوع في تنفيذ تلك المشروعات بين الصناعة والزراعة والتجارة والخدمات اللوجستية، وتعكس درجات عالية من التناغم المستهدف للتنمية الاقتصادية ورؤية "مصر 2030".