مصدر أمني بالسويس: مرشح "الشيوخ" المقبوض عليه هارب من 116 حكما

عرضت قوات الشرطة بمديرية أمن السويس، المرشح المستقل لمجلس الشيوخ في السويس، على النيابة العامة لاتهامه بالهروب من أحكام قضائية.

وقال مصدر أمني، إن المرشح المستقل مهندس صادر ضده 116 حكما قضائيا من بينها أحكام خاصة بتوصيل الكهرباء بمشروعات سكنية في منطقة الخانكة بالقاهرة.

وأشارب المصدر إلى أنه جرى نقل المرشح المستقل إلى النيابة العامة، للعرض عليها، وهي من ستقرر الإفراج عنه، أو ترحيله إلى القاهرة.

وكانت قوات الشرطة، ألقت القبض على المرشح المستقل بانتخابات مجلس الشيوخ، من داخل منطقة الملاحة السكنية في السويس.