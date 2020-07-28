أطباء ومهندسون ورجال أعمال.. مهن مرشحي انتخابات الشيوخ بالأرقام

تنطلق انتخابات مجلس الشيوخ داخل مصر يومي الثلاثاء والأربعاء 11 و12 أغسطس المقبل، وخارج مصر يومي الأحد والاثنين 9 و10 أغسطس، من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء حسب توقيت كل دولة، داخل مقار السفارات والقنصليات المصرية بالخارج.

القائمة النهائية للمرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ 2020، أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات، متضمنة رموزهم الانتخابية وصفاتهم سواء مستقلين أو أحزاب، بعد تسلم لجان الفحص والبت في صفات المرشحين، والأحكام الصادرة لصالح وضد بعض المرشحين من محاكم القضاء الإداري، وذلك بعد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض.

العديد من المهن المختلفة يعمل بها المرشحون لانتخابات الشيوخ، وأبرزها رجال الأعمال ومديرو شركات ومعلمين، وهؤلاء احتلوا النسبة الأكبر داخل القائمة، وتستعرض "الوطن" أبرز المهن التي يمتهنها المرشحون بالأرقام، وفقًا لما أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات.

أطباء

احتوت القائمة على 25 طبيبًا بتخصصات مختلفة جاء أبرزهم، الدكتورة أماني مختار عبدالحافظ محمد أماني مختار أستاذ الصحة العامة والطب الوقائي، كلية الطب، جامعة عين شمس.

رؤساء مجلس إدارة

كما احتوت القائمة على 25 رئيس مجلس إدارة، أبرزهم المعتز بالله محمد محمد نورالدين معتز نور الدين رئيس مجلس إدارة شركة المعادي المصرية البريطانية للثقافة وخدمات تعليمة.

مهندسون

واحتوت القائمة على 50 مهندسا، أبرزهم إيهاب أحمد عبدالقادر أحمد مصطفى النمر إيهاب النمر مهندس ميكانيكا.

محامون

كما احتوت القائمة على 43 محاميا، بينهم رأفت كمال زكي سوس رأفت العمدة.

معلمون

واحتوت القائمة على 24 معلما، بينهم، محمود محمد صالح أحمد محفوظ محمود صالح محفوظ رئيس قسم التعليم الإعدادي إدارة بني عبيد التعليمية.

مدرس مساعد

كما احتوت القائمة على 37 مدرسا مساعدا، بينهم، أيمن محسب سالم فرج الدكتور أيمن محسب مدرس مساعد كلية الاقتصاد.

المعاش

واحتوت القائمة على 85 مرشحا متقاعدا، بينهم ليلى أنور محمد عطية نجم مدير عام بالمعاش جامعة الزقازيق.

محاسبون

كما احتوت القائمة على 30 محاسبا، بينهم علاء محمد كمال عبدالحكيم حسن علاء العيسوي محاسب قانوني.

أخصائيون اجتماعيون

واحتوت القائمة على 2 من الأخصائيين الاجتماعيين، بينهم أحمد عبدالرؤف أحمد علي أحمد نحلة.

مأمورو ضرائب

كما احتوت القائمة على 8 من مأموري الضرائب، بينهم عاطف توفيق إسماعيل حسيني عاطف توفيق الحاوي.

أفراد قوات مسلحة

واحتوت القائمة على 7 أفراد قوات مسلحة بالمعاش، بينهم صبحي محمد السيد حجاب دكتور حجاب عميد طبيب.

أفراد شرطة

كما احتوت القائمة على 11 من أفراد الشرطة بالمعاش، بينهم يمن محمد الهادي حسيني المسلمي أيمن المسلمي لواء شرطة بالمعاش.

صحفيون

واحتوت القائمة على 4 صحفيين، بينهم شيماء نبيل محمد شافعي شيماء الشافعي.

صيادلة 4

مديرو شركات

كما احتوت القائمة على 61 من مديرين شركات، بينهم عمرو إبراهيم علي محمد القماطي عمرو القماطي مدير شركة هيما للاستيراد والتصدير للمواد الخام.

باحثون

واحتوت القائمة على 6 باحثين، بينهم حسنعبدالله السعيد عبدالله حسن نصير باحث قانوني

رجال أعمال

كما احتوت القائمة على 20 رجل أعمال، بينهم تامر عادل فريد محمد عمارة الحاج.

مذيعون

واحتوت القائمة على مذيعان، بينهما شاكر محمود العدوي عمارة شاكر عماره مذيع نشرات.