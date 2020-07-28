عاجل.. السيسي يحذر المصريين: متخلوناش نضطر نرجع لإجراءات كورونا تاني

تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي عن أزمة فيروس كورونا، قائلا: "عملنا إجراءات صحية وإقتصادية متوازنة علشان مصالح الناس وسمحنا لمنشآت كتير تشتغل لـ12 صباحا بتأثر قطاعات كبيرة بالغلق، فمتخلوناش نضطر نرجع لإجراءات تاني".

وأضاف الرئيس خلال حفل افتتاح مدينة الروبيكي: "علشان صحة المصريين لو حصل حاجة هنضطر نرجع للإغلاق ونآخد إجراءات صعبة كانت الناس بتعاني منها وعاوزين بحرصنا وبالإجراءات الاحترازية نساعد تنخفض الإصابات والوفيات ومتزدش".

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، بحضور عدد من رجال الدولة، المدينة الصناعية بالروبيكي، المتخصصة في دباغة الجلود، لتستعيد مصر دورها الرائد في هذه الصناعة، والتي اشتهرت بها مصر منذ ما يزيد على 1000 سنة. وتعد الروبيكي أول مجمع صناعي متكامل ومتخصص في الصناعات الجلدية باستثمارات محلية وأجنبية، وتبلغ مساحة المدينة الإجمالية 1629 فدانًا، بإجمالي عدد مصانع منتجة 195، ويحقق معدل نمو صناعي بقطاع الجلود يصل إلى 7% سنويًا.

وشهدت الفترة الماضية عددًا كبيرًا من افتتاح المشروعات الكبرى والتي تأتي ضمن استراتيجية واعدة تعمل على التنوع في تنفيذ تلك المشروعات بين الصناعة والزراعة والتجارة والخدمات اللوجستية، وتعكس درجات عالية من التناغم المستهدف للتنمية الاقتصادية ورؤية "مصر 2030".