 ضبط 12 طن دواجن فاسدة ولحوم مذبوحة خارج المجازر بالجيزة

تمكنت محافظة الجيزة بالاشتراك مع مديرية الطب البيطري ومباحث التموين من ضبط 12 طن دواجن فاسدة غير صالحة للاستخدام الآدمي ولحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، خلال حملات نفذتها المحافظة لضبط الأسواق خلال فترة عيد الأضحى.

وأكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أن الحملات تأتي في إطار المجهودات المكثفة التي يتم تنفيذها لتشديد الرقابة على الأسواق وضبط التجار المتلاعبين خلال فترة عيد الأضحى المبارك، مؤكدا استمرار الحملات لضبط المخالفين.

وأضاف أنه تم ضبط 10 أطنان مصنعات لحوم ودواجن فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، بمصنع لحوم ودواجن بمنطقة أبوصير بمركز البدرشين، كما تم ضبط طن لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية بمحلات جزارة وتروسيكلات بمنطقة إمبابة.

وشدد محافظ الجيزة على مدير مديرية الطب البيطري بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز وشرطة المرافق ومباحث التموين لتكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق ومحلات الجزارة للتأكد من سلامة المعروض للمواطنين.

من جانبه أكد الدكتور أشرف إسماعيل مدير مديرية الطب البيطري، أنه تم ضبط أكثر من طن متقطعات وجلود ودواجن فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي لدى مجزر بمنطقه أبو صير بالبدرشين.

وأضاف أنه تم التحفظ على الكميات المضبوطة، وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وكانت محافظة الجيزة قد رفعت درجه الاستعداد القصوى لاستقبال المواطنين على مدار أيام عيد الأضحى المبارك لذبح الأضاحي بالمجان بمجازر المحافظة.

وشملت المجازر مجزر المنيب بشارع المدبح، ومجزر الوراق بشارع النيل بجوار حي الوراق ومجزر منشأة القناطر بشارع السوق، ومجزر وردان ومجزر نكلا بقرية نكلا بالمنصورية، ومجزر أوسيم بجوار مركز شرطة أوسيم، ومجزر كرداسة نهاية الشارع السياحي المنصورية، ومجزر ناهيا بالمريوطية، ومجزر البدرشين، ومجزر الحوامدية بمنطقة السوق، ومجازر سقارة والشوبك الغربي بالبدرشين، ومجازر العياط والمتانيا بالعياط، ومجازر الصف بالصف، ومجزر أطفيح بشارع السوق، ومجازر القبابات والبرمبل بأطفيح ومجازر الباويطي، ومنديشة والزبو بالواحات البحرية ومجزر رينا "مجزر خاص"، بطريق مصر إسكندرية الصحراوي بالكيلو 72 ومجز البشاير "مجزر خاص" بالكيلو 76 طريق مصر إسكندرية الصحراوي منطقة ريجوا وتأتي إجراءات محافظة الجيزة تسهيلا على المواطنين للحفاظ على حالة الشوارع.