وزير الداخلية يهنئ مدبولي بعيد الأضحى: نواصل التكاتف مع مؤسسات الدولة

بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، برقية تهنئة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وجاء بها: "بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير، يطيب لي وهيئة الشرطة، أن أبعث لسـيادتكم بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات، بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى".

وتابع: "وإننا إذ نحتفل بعيد الأضحى المبارك وتملؤنا الإرادة والعزيمة على مواصلة التكاتف والتكامل مع مؤسسات الدولة المصرية، من أجل إعلاء قيم الحق والعدل ودعما لمسيرة البناء والتنمية الوطنية، لنرجو من المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على سيادتكم وعلى الأمة المصرية جمعاء بالخير واليمن والبركات".

وأتمّ: "حفظ الله مصر واحة للخير والأمان، وسدد على طريق الحق خُطاكم إنه نعم المولى ونعم النصير".