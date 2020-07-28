وزير الداخلية يهنئ السيسي وقيادات الدولة بعيد الأضحى

بعث السيد/ محمود توفيق "وزير الداخلية"، برقية تهنئة للسيد الرئيس/عبدالفتاح السيسى " رئيس جمهورية مصر العربية " بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى.. جاء بها:

بمشــــاعـر يملؤها التوقير والتقدير لعظيم شخصكم ولرشيد قيادتكم أتشرف وهيئة الشرطة أن أبعث لسيادتكم بأسمى آيات التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك .. داعياً المولى عز وجل أن يُكلِلَ مسيرتكم الوطنية المخلصة بالتوفيق والسداد .. وأن يُعيد علينا وعلى الشعوب العربية والإسلامية هذه الأيام الكريمة ونفحاتها الروحانية باليمن والخير والبركات .

سيادة الرئيس .. ونحن نستقى من تلك الذكرى العطرة قيم التضحية والعطاء التى رسختها فى وجدان الشخصية المصرية تعاليم السماء .. تنطلق مشاعل الأمن مُتسلحةً بقوة الإيمان مزودة بعزم الرجال .. لتدمر كل دعاوى الشر والجريمة .. وتؤمن لمسيرة الوطن المفدى تاريخه العريق وحاضره السعيد ومستقبله الواعد بالخير الوفير .

وإننا إذ نجدد العهد على مواصلة العطاء والتضحية والفداء .. لنرجو من المولى جلت قدرته أن يحفظ مصرنا الغالية .. لتبقى دوماً رايتها خفاقة فى العلياء .

حفظكم الله ورعاكم وسدد بالحق كل خطاكم ،،

كما بعث السيد/ محمود توفيق وزير الداخلية، برقية تهنئة للسيد الأستاذ الدكتور/على عبدالعال – رئيس مجلس النواب.. جاء بها:

بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير يطيب لى وهيئة الشرطة بمناســــبة قرب حلول عيد الأضحى أن أبعث لســــيادتكم بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات.

ونحن إذ نستقبل نفحات هذه المناسبة العطرة ونستلهم منها القدوة فى العطاء والتضحية والفداء .. وقيم الإثابة وحسن الجزاء من المولى جل فى علاه .. لنجد فى هذا دافعاً لمواصلة البذل والعطاء .. لينعم الشعب المصرى العظيم بثمار الإزدهار والرخاء .

حفــظ الله مصر واحة للخير والأمان .. وكل عـــام وسيـادتكم بخـــير .

كما بعث السيد/ محمود توفيق وزير الداخلية، برقية تهنئة للسيد الدكتور/مصطفى مدبولى – رئيس مجلس الوزراء.. جاء بها:

بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير يطيب لى وهيئة الشرطة بمناســــبة قرب حلول عيد الأضحى أن أبعث لســــيادتكم بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات.

إننا إذ نحتفل بعيد الأضحى المبارك وتملؤنا الإرادة والعزيمة على مواصلة التكاتف والتكامل مع مؤسسات الدولة المصرية .. من أجل إعلاء قيم الحق والعدل ودعماً لمسيرة البناء والتنمية الوطنية .. لنرجو من المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على سيادتكم وعلى الأمة المصرية جمعاء بالخير واليمن والبركات .

حــفظ الله مصــــر واحة للخـــير والأمـــان .. وســــدد على طريق الحق خُطاكم إنه نعم المولى ونعم النصير .

وكل عــــام وسيــادتكم بخـــــير ،،

كما بعث السيد / محمود توفيق وزير الداخلية، برقية تهنئة لفضيلة الأمام الأكبر الأستاذ الدكتور / أحمد الطيب – شيخ الأزهر .. جاء بها:

فى ذكرى الأعياد تتهادى إلى الأذهان الأمنيات .. وبمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك يَسـُـرنى وهيئة الشرطة أن نَبعث لفضيلتكم ولعلماء الأزهر الشريف .. بأصدق التهانى وأسمى الأمنيات .. ونحن نستقبل نفحات هذه المناسبة العطرة .. نتوجه للمولى العلى القدير أن يحفظ أزهرنا الشريف .. منارة تهدى الإنسانية لقيم الوسطية والإعتدال .. ويسدد جهود فضيلتكم لنشر صحيح الدين الحنيف وإعلاء قيم العدل والحق لمواجهة دعاة الشر وخفافيش الظلام .. وأن يعيد هذه المناسبة المباركة على مصرنا الغالية وشعوب أمتنا العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات .

وكل عـــام وفضيلتكم بخـــــير،،

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،

كما بعث السيد / محمود توفيق وزير الداخلية، برقية تهنئة للسيد الفريق أول/محمد زكى– القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى.. جاء بها:

يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك أن نُعرب لسيادتكم والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين وجنود القوات المسلحة الباسلة عن أصدق التهانى وأسمى الأمانى .

إننا إذ نعتز بهذه المناسبة الغالية التى تؤكد وتُجسد قيم العطاء والتضحية فإننا ندعو الله عز وجل أن يجعلها عيداً مباركاً وأن يُعيدها على سيادتكم بموفور الصحة والعافية ودوام التوفيق والسداد ..حفظ الله جيش مصر الباسل ورعاه وكلل بالنجاح كل خُطاه .

وكل عــــام وسيـادتكم بخـــير ،

كما بعث السيد / محمود توفيق وزير الداخلية، برقية تهنئة للسيد الفريق/محمد فريد – رئيس أركان حرب القوات المسلحة .. جاء بها :

يَسُـرنى وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك أن نبعث لسيادتكم والقادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود بأخلص التهانى وأسمى الأمانى متمنين لكم مزيداً من الرفعة والتقدم داعين الله تعالى أن يحفظ قواتنا المسلحة الباسلة درعاً قوياً وأن يُهيء لها من فضله مزيداً من التقدم والنجاح .

وكل عـــــــام وسيـــادتكم بخـــــير،

كما بعث السيد / محمود توفيق وزير الداخلية، برقية تهنئة لفضيلة الأستاذ الدكتور / محمد مختار جمعة – وزير الأوقاف.. جاء بها :

يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك أن أبعث لسيادتكم بأصدق التهانى وأطيب الأمانى سـائلاً المولى عز وجل أن يمتعكم بموفور الصحة والتوفيق ، ويُسدد على طريق الحق جهودكم المخلصة لنشر سماحة الدين الحنيف ، وإعلاء قيم العدل والرحمة ، وأن يعيد هذه المناسبة المباركة على الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات .

وكل عــام وفضيلتكم بخـير،

كما بعث السيد / محمود توفيق وزير الداخلية، برقية تهنئة لفضيلة الأستاذ الدكتور / شوقى علام – مفتى جمهورية مصر العربية.. جاء بها :

يسرنى وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك أن نُعرب لفضيلتكم عن أخلص التهانى وأسمى الأمانى داعياً المولى القدير أن يُعيد هذه المناسبة الكريمة عليكم بموفور الصحة ودوام التوفيق وعلى أمتنا الإسلامية بمزيد من اليُمن والخير والبركة .

وكل عـــــــام وسيـــادتكم بخـــــير،

كما بعث السيد / محمود توفيق وزير الداخلية، برقية تهنئة للقيادات والضباط والموظفين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاونى الأمن والجنود والخفراء والمجندين بوزارة الداخلية.. جاء بها :

بمشاعر يملؤهـا الإعــزاز والتقديــر لجميــع الأخــوة والأبناء من القيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاونى الأمن والجنود والخفراء والمجندين وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام يسُرنى أن أُعرب عن صادق التهنئة وخالص التمنيات بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك .

ونحن نحتفل بتلك المناسبة العطرة ونستلهم منها معانى وقيم التضحية والعطاء إبتغاء إتباع أوامر السماء .. نجد فى كل هذا لنا دافعاً على مواصلة البذل والإخلاص فى العمل والأداء .. لرفعة وطننا فى مرحلة دقيقة من تاريخه نستهدف فيها التنمية وتوطيد دعائم الإستقرار والأمن والرخاء .. متسلحين بتاريخ ذاخر من الإنجازات والفداء .. يقيننا فى جزاء المولى عز وجل .. مبتهلين إليه سبحانه وتعالى أن يجعله عيد خير وبركة وأمن وسلام على شعب مصر العظيم وسائر شعوب الأمة الإسلامية والعربية.

وكل عـــام وأنتــم جميعـــاً بخــــير.