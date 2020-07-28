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غلق و تشميع مقهيين بنطاق مركز دمياط

كتب:

سهاد الخضري
01:27 م | الثلاثاء 28 يوليو 2020
جانب من الحملة

جانب من الحملة

شنت الوحدة المحلية بمركز ومدينة دمياط حملة انضباطية مكبرة للمرور على المقاهي بقطاعي شمال وجنوب مدينة دمياط وبحضور المحاسب محمد الشبراوى نائب رئيس مركز ومدينة دمياط لقطاع شمال و روضة عبد الكريم نائب رئيس مركز ومدينة دمياط لقطاع جنوب وبالاشتراك مع أعضاء إدارة المتابعة بديوان عام المحافظة

و أسفرت الحملة عن غلق وتشميع 2 مقهي بعدد من أحياء مدينة دمياط وذلك لمخالفة الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية لمجابهة والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد هذا فضلا عن مصادرة المضبوطات والتحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

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