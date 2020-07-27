18 ألف طن قمح في مخازن القطاع الخاص بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية سفينتان حاويتان، و5 سفن بضائع عامة، بينما غادرت سفينتان بضائع عامة، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 15 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 30 طن ألف، تشمل 12550 طن يوريا، و4200 طن رمل، و6250 طن فوسفات، و7000 طن علف بنجر، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 13880 طنًا، تشمل 8280 طن ذرة، و5600 طن كسب صويا.

بينما بلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 115 حاوية مكافئة تشمل فواكه مانجو وخضروات وحاصلات زراعية، يتم تصديرها إلى كل من الإمارات وبولندا وإيطاليا وكرواتيا وألمانيا وبلجيكا وأمريكا وهولندا.

ووصل عدد الحاويات الواردة إلى 128 حاوية مكافئة، مقابل 1950 حاوية ترانزيت مكافئة، وبلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 18377 طنًا.

وغادر الميناء 2363 شاحنة، منها 614 شاحنة، بحمولة إجمالية قدرها 32260 من البضائع العامة.