محافظ دمياط تتابع ملفات الإشغالات وقضايا التصالح وأوضاع مكامير الفحم

عقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اجتماعا، بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، واللواء جمال عبدالرشيد السكرتير العام المساعد، ورجب معيزة مدير عام الشئون المالية والإدارية، ومتولى حسنين رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ، ومسئولى عدد من الإدارات بها، وكذلك مديرى إدارات المتابعة والتفتيش المالى والإدارى والأملاك وشئون البيئة ومركز المعلومات بالديوان العام.

وجاء الاجتماع، استكمالا لسلسلة اللقاءات مع رؤساء الوحدات المحلية والمسئولين بها لمتابعة الموقف الحالى لبعض الملفات المطروحة خلال الفترة الحالية، والتى يأتى فى مقدمتها منظومة التصالح فى بعض مخالفات البناء وفقا لأحكام القانون 17 لسنة 2019.

وناقشت المحافظ خلال الاجتماع، الاُطر الخاصة بذلك الموضوع والخطوات المُتخذة وعدد الطلبات المقدمة حتى الآن وعدد المواطنين الذين قاموا بسداد نسبة الـ 25% رسوم جدية التصالح والتى تستمر حتى 15 أغسطس القادم.

وأصدرت المحافظ تعليمات مشددة إلى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ بالتصدي الحاسم لكل أشكال المخالفات والإشغالات وتنفيذ حملات دورية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، مؤكدة على تحصيل رسوم النظافة والمتأخرات.

وبحثت "عوض"، المقترحات الخاصة بإمكانية نقل موقف مدينة كفر البطيخ إلى مكان مناسب وآمن وتجهيزه بجميع الإمكانات وذلك بالتعاون مع إدارتي المواقف والمرور، كما تابعت الموقف الحالى الخاص بتوفيق أوضاع مكامير الفحم باستخدام النماذج المطورة طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2914 لسنة 2019، حيث أكدت أنه سيتم اتخاذ إجراءات الإزالة للمكامير المخالفة والتى لم يتم تنفيذ التعهدات وإجراءات تركيب النماذج المطورة خلال المدة المحددة.

وشددت المحافظ على المرور المستمر على المطاعم والمقاهي والكافيتريات للتأكد من الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية والاشتراطات الصحية.