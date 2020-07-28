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"مياه مطروح" تنظم حملات توعية للتخلص الآمن من مخلفات الأضاحي

كتب:

محمد بخات
01:50 م | الثلاثاء 28 يوليو 2020
جانب من حملة توعية للتخلص الآمن من مخلفات الأضاحى بمطروح

جانب من حملة توعية للتخلص الآمن من مخلفات الأضاحى بمطروح

أعلن الدكتور مهندس إبراهيم خالد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، تنظيم حملة توعية مكثفة للمواطنين حول كيفية التخلص الآمن من مخلفات الأضاحي والمحافظة على شبكات الصرف الصحي وترشيد استهلاك المياه.

وانطلق فريق التوعية بشركة مياه مطروح، اليوم، في حملة مكثفة على محلات الجزارة لتوعيتهم بعدم إلقاء مخلفات الأضاحي بمطابق الصرف الصحي والذي تتسبب في انسداد شبكات الصرف وتعرضها للطفح.

 

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