"مياه مطروح" تنظم حملات توعية للتخلص الآمن من مخلفات الأضاحي

أعلن الدكتور مهندس إبراهيم خالد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، تنظيم حملة توعية مكثفة للمواطنين حول كيفية التخلص الآمن من مخلفات الأضاحي والمحافظة على شبكات الصرف الصحي وترشيد استهلاك المياه.

وانطلق فريق التوعية بشركة مياه مطروح، اليوم، في حملة مكثفة على محلات الجزارة لتوعيتهم بعدم إلقاء مخلفات الأضاحي بمطابق الصرف الصحي والذي تتسبب في انسداد شبكات الصرف وتعرضها للطفح.