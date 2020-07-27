جنوب سيناء تستعد للعيد بفرض عقوبات على مخالفي الذبح بالمجازر

أكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الاثنين، أن ذبح الأضحية للمواطنين خلال أيام عيد الأضحى المبارك سيكون مجانًا داخل المجازر الحكومية على مستوى مدن المحافظة.

وطالب المحافظ المواطنين بضرورة التوجه لتلك المجازر وعدم الذبح في الشوارع والطرقات، حفاظًا على البيئة المحيطة بهم، وخاصة المدن السياحية ذات الطابع السياحي الخاص والفريد.

وشدد المحافظ على رؤساء المدن ومديرية الطب البيطري والرصد البيئي بالمحافظة بفرض عقوبات صارمة للذبح في الشارع، وغلق المحال المخالفة على الفور، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه تلك المخالفات.

وأضاف المحافظ أنه كلف إدارة المتابعة بالمحافظة بالمرور بشكل مفاجئ وبصفة مستمرة على جميع محال الجزارة الموجودة على مستوى أحياء ومدن المحافظة، وذلك للتأكد من مدى التزام تلك المحال بالتعليمات.

وأكدت الدكتورة رحاب الجوهري مدير عام مديرية الطب البيطري، أنه جرى توفير احتياجات المجازر على مستوى المحافظة، من أدوات النظافة وتوفير وتأمين الأختام والمواد الملونة المستخدمة لختم لمذبوحات، والتنسيق بين مديرية الطب البيطري والشرطة لتأمين أعمال المجازر.

وأضافت مدير مديرية الطب البيطري، أن الذبح في المجازر يحافظ على الصحة العامة للمواطنين، وسلامة اللحوم والبيئة.