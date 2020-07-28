15 معلومة عن اللحوم في عيد الأضحى.. تجنب الطهي عقب الذبح مباشرة

أيام قليلة تفصلنا عن عيد الأضحى أو "عيد اللحمة"، كما يسميه المصريون، وللحوم أهمية كبرى في النظام الغذائي، فهي عنصرًا أساسيا في العديد من الوجبات المختلفة ومصدراً للمواد الغذائية الضرورية للجسم، ويشير مصطلح اللحوم إلى النسيج العضلي للثديات والطيور الذي يتم استهلاكه كغذاء، الدكتورة منال عز الدين الباحث بمعهد تكنولوجيا توضح أهمية اللحوم في 15 معلومة.

1- اللحوم من الأطعمة المذكورة في القرآن.

2- يفضل عدم طهي اللحم مباشرة بعد الذبح لأن لحم الأضحية يكون في حاله التيبس الرمى نتيجة تكوين روابط بين الحامض الأميني اللاكتين والميوسين مما يسبب تيبس الحم وفى حالة طهية مباشرة تكون النتيجة غير مرضية وللتغلب على ذلك يتم وضع اللحم فى الثلاجة لمدة من 4-6 ساعات وبعدها يكون اللحم فى حالة صالحة للطهي.

3- الكبده والمخ والطحال من أكثر أجزاء اللحم فى محتواها الكوليسترول.

4- اللحوم الحمراء المصدر الوحيد الذى يمكن تناوله لفيتامين b12 وترجع أهمية الفيتامين أنه يدخل في تكوين أنسجة الجسم المختلفة وتكوين الجهاز العصبي.

5- تحتوي اللحمة على الأحماض الأمينية الأساسية التي لا يمكن للجسم أن يخلقها والتى يجب تناولها ولا توجد في الأطعمة النباتية.

6 - تحتوى للحوم الحمراء على عنصر السيلينيوم الذي يحافظ على عمل الهرمونات الخاصة بالغدة الدرقية كما أنه يحافظ على صحة القلب ومستوى السكر في الدم.

7- تحتوي اللحوم على عنصر الزنك اللازم للنمو.

8- تحتوي على الحديد الذي يعالج فقر الدم لذلك لابد من تناول مصدر لفيتامين "سي" أثناء تناول اللحوم لأنه يعزز امتصاص الحديد الموجود باللحم وليكن فى صورة طبق سلطة خضار.

9- احتياجات الجسم من اللحوم الحمراء في اليوم لا تتجاوز 125 جراما هذا يعنى أن كيلو جرام من اللحم يكفي لثمان أشخاص.

10- اللحوم تستغرق من 4 إلى 6 ساعات حتى تُهضم.

11- مصدر للبروتين الحيواني وجرام البروتين يعطي 4 سعرات حرارية.

12- الكل يعتقد أن اللحم البتلو أفضل من اللحم الكندوز نظراً لطراوة أنسجته وسرعة نضجه أثناء الطهى ولكن العكس صحيح اللحم الكندوز أفضل من اللحم البتلو لأن نسبة الكولسترول في اللحم الكندوز أقل من اللحم البتلو.

13- طهي اللحوم بطريقه السلق أفضل طرق طهي اللحوم لانه يمكن فصل الدهن عن أنسجة اللحم.

14-يجب توخي الحذر أثناء طهي اللحوم عن طريق الشواء لأن الكربون المتصاعد من الفحم يترسب على سطح قطعة اللحم وتعتبر الأبخرة المتصاعدة من الفحم المحتوية على عنصر الكربون سبب الإصابة بالسرطان لذلك يجب تتبيل اللحم جيدا بالخل والليمون والتوابل المختلفة وتقطيعها شرائح رقيقة ووضعها على الشواية بعد تمام إشعال الفحم لتقليل كميه الدخان المتصاعد على سطح اللحم كما أنه يفضل شواء اللحم في الشواية الكهرباء أو شواية البوتاجاز.

15-مدة حفظ اللحوم المطهية بالثلاجة لاتزيد عن يومين.