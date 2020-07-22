تجهيز 9 مجازر ومنع الذبح بالشوارع والطرقات بمطروح

عقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اجتماعا لمتابعة الاستعدادات المبكرة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وذلك بحضور الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح والعميد حاتم السبع السكرتير العام المساعد ووجيه عبد الرازق رئيس مدينة مرسى مطروح ومديرى المديريات والادارات المعنية.

واستعرض الإجتماع ،اليوم، الأربعاء مسئوليات الجهات المختلفة، ودورها وعرض جميع المقترحات لتيسير الخدمات للمواطنين وزائرى المحافظة والتنسيق بين الجهات المعنية ، مع تشكيل غرف العمليات بجميع الجهات المعنية على مدار 24 ساعة، والتواصل المستمر مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، وتكثيف حملات الرقابة المبكرة على الأسواق والإطمئنان على جميع المعروض للمواطنين من سلع غذائية والتأكد من سلامتها.

وأعلن مركز ومدينة مرسى مطروح استعدادته لعيد الأضحى، واستعدادات المدينة حال إقرار فتح الشواطئ، بتجهيز الشواطئ لاستقبال المصطافين مع تحديد مسئوليات رؤساء الشواطئ والنواب، والإسراع فى تجهيز دورات المياه المتنقله، واستعداد الغواصين بالإضافة إلى أعمال التجميل وتكثيف جهود النظافة.

واستعدت مديرية الطب البيطرى بمطروح من خلال تجهيز 9 مجازر لاستقبال ذبح الأضاحى بالمجان للأهالى خلال الثلاثة أيام الأولى لعيد الأضحى مع تنظيم عملية الدخول من خلال تحديد عدد رؤوس الأضاحى التى سيتم ذبحها حيث سيسمح لكل شخص بذبح رأس أضحية من الماشية أو الإبل أو الجاموس، ورأسين من الأغنام، وعدم السماح بدخول أكثر من شخصين، مع منع الذبح بالشوارع والطرقات بكل مدينة حفاظا على البيئة والصحة العامة، مع تكثيف حملات الرقابة والمرور على الأسواق والمطاعم والمجازر مع وضع خطة زمنية لتلك الحملات بالتنسيق مع جميع الجهات المشاركة للاطمئنان على سلامة المعروض من اللحوم.

وأكدت مديرية التضامن الاجتماعى بمطروح باستقبال عيد الأضحى المبارك والتيسير على الأسر الأكثر احتياجا، وتوزيع دعم مالى ومواد غذائية لعدد 411 أسرة، و271 أسرة من مصابى الألغام، و48 أسرة من الحالات الملحة والأولى بالرعاية، و231 أسرة معاش تكافل وكرامة.

وقال المحافظ إنه تم توزيع كميات من اللحوم على الأسر الأكثر احتياجا بعدد من مراكز وقرى المحافظة، إضافة 2 طن لحوم مجمدة يبدأ توزيعها من، اليوم، و10 رؤوس عجول سيتم توزيعها فى اليوم الأول لعيد الأضحى، بإجمالى رأس لكل مدينة ورأسين لمدينة مرسى مطروح وآخر لدور الأيتام ورعاية الأيتام بمطروح.